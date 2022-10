Sexy! Rihanna feiert ihr Comeback auf dem roten Teppich

Rihanna (34) ist zurück! Im vergangenen Mai durften die Musikerin und ihr Partner A$AP Rocky (34) ihren kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Seitdem genoss Rihanna mit ihrem Nachwuchs eine kleine Babypause. Doch seitdem bereits bekannt wurde, dass die Sängerin beim kommenden Super Bowl performen wird, hoffen viele Fans auch auf neue Musik – ihr kleines Comeback auf dem Red Carpet feierte Rihanna schon mal gewohnt stilvoll!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchte die "Umbrella"-Interpretin am vergangenen Mittwochabend die Filmpremiere von Black Panther: Wakanda Forever. In einem figurbetonten Paillettenkleid präsentierte Rihanna ihre Hammer-Figur! Ihren Look für den roten Teppich machte die 34-Jährige mit langen Satinhandschuhen und einem glamourösen Make-up komplett. Aber auch ihr Partner war mit von der Partie: A$ASP posierte neben seiner Freundin in einer lässigen Jacke und einer dazu passenden beigen Hose.

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich Rihanna zum ersten Mal zu ihrem Auftritt beim Super Bowl: "Ich bin nervös, aber ich freue mich", erklärte die "Love the Way You Lie"-Interpretin gegenüber TMZ. Laut dem Onlinemagazin soll es sich bei der Performance aber nicht um einen Solo-Auftritt handeln – mit wem Rihanna performen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Berliner, Alex J. / ActionPress Rihanna und A$AP Rocky im Oktober 2022

Berliner, Alex J. / ActionPress Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna, Sängerin

