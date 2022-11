Wow! "Black Panther 2"-Stars begeistern mit Premieren-Looks

Da weiß man nicht, wo man zuerst hinschauen soll! 2018 sorgte der Regisseur Ryan Coogler (36) für Begeisterung im Marvel-Universum. Neben dem verstorbenen Hauptdarsteller Chadwick Boseman (✝43) beeindruckte der Cast in dem fesselnden ersten Black Panther -Film. Nach langem Warten geht die Geschichte um den Kampf für die Sicherheit ihrer Heimat endlich in die nächste Runde. Bei der Premiere von "Black Panther: Wakanda Forever" in London strahlten die Hauptdarstellerinnen förmlich!

Am Donnerstag posierten Lupita Nyong'o (39), Danai Gurira (44), Letitia Wright (29) und Florence Kasumba (46) vor dem Cineworld Leicester Square in London zur Feier der langersehnten Premiere und sorgten gemeinsam für einen Wow-Effekt. Lupita sorgte mit ihrem schwarzen, hochgeschlossenen Kleid von Alexander McQueen (✝40) für reichlich Glamour. Ihre Locken, die zu einer Krone geflochten waren, machten den Look komplett. Der gewagte Schlitz in Danais transparentem Kleid von Elie Saab (58) war ein totaler Hingucker und ihre mit Blattgold verzierten Haare strahlten pure Eleganz aus.

Letitia glitzerte in einem figurbetonten Etuikleid mit schwarzen und silberfarbenen Verzierungen. Ihr strahlendes Make-up betonte ihre klassischen Gesichtszüge. Ein klobiger Ring im Black Panther Style und Ohrringe aus Silber sorgten für das extra Funkeln. Florence sorgte an dem Abend mit ihrem rückenfreien Kleid für etwas Farbe. Sie kombinierte ihren Look mit einem dezenten Make-up, schwarzen Heels und Perlenschmuck.

Getty Images Lupita Nyong'o, 2022

Getty Images Danai Gurira in London

Getty Images Letitia Wright, 2022

Getty Images Florence Kasumba in London

