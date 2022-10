"Black Panther 2": So waren die Pläne mit Chadwick Boseman

Black Panther : Wakanda Forever sollt eigentlich anders aussehen. 2020 erschütterte der plötzliche Tod von Chadwick Boseman (✝43) Hollywood. Der Schauspieler erlag seinem Krebsleiden, das er lange vor der Öffentlichkeit geheim hielt. Seine Paraderolle als Black Panther wird er nun nicht mehr spielen können und die Filmproduzenten verzichteten trotz einer Fortsetzung auf eine Neubesetzung. Der Regisseur des Marvel-Films enthüllte jetzt, wie der Streifen mit Chadwick ausgesehen hätte.

"Es war ein gewaltiger Film, aber gleichzeitig auch eine Charakterstudie, die tief in seine Psyche und seine Situation eingedrungen wäre", erklärte Filmemacher Ryan Coogler (36) The Hollywood Reporter. Die Handlung habe sich hauptsächlich auf das Wesen von Chadwicks Charakter T'Challa konzentriert. Stattdessen habe er mit dem neuen Drehbuch versucht, etwas zu entwickeln, das die Emotionen der Crew vermitteln konnte. "Er hat etwas geschaffen, das gleichzeitig ehren und die Geschichte weiterführen konnte. Am Ende habe ich geweint", lobte Darstellerin Lupita Nyong'o (39).

Chadwicks Superheldenrolle nicht neu zu besetzen, sei eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Ryan habe sogar gezweifelt, ob er überhaupt einen zweiten Film drehen sollte. "Ich war an einem Punkt, an dem ich dachte: 'Ich verlasse das Geschäft.' Ich wusste nicht, ob ich einen weiteren Film machen könnte, geschweige denn einen "Black Panther"-Film, weil es sehr wehtat", erklärte er.

ActionPress Chadwick Boseman in "Black Panther"

Getty Images Lupita Nyong'o und Chadwick Boseman auf einer Premiere 2018

Getty Images Ryan Coogler und Chadwick Boseman, Juli 2016

