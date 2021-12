Wird diese Idee Anklang finden? Chadwick Boseman (✝43) wurde für seine Darstellung als Superheld in Black Panther weltweit gefeiert. Im vergangenen Sommer dann der Schock: Der Schauspieler starb infolge einer Darmkrebserkrankung. Dass nun eine Neuauflage der Comicverfilmung mit einem neuen schwarzen Panther geplant ist, stößt nicht überall auf Zustimmung – bei Chadwicks Bruder Derrick allerdings schon: Der sprach sich jetzt für eine Neubesetzung der Titelrolle aus.

Im Interview mit dem US-Newsportal TMZ unterstützte Derrick jetzt die Idee eines neuen "Black Panther"-Films: Er sei überzeugt, dass Chadwick durch eine Fortsetzung des Franchise besser in Erinnerung bleibe und dadurch gewissermaßen weiterleben könne. Seinem Bruder sei immer bewusst gewesen, wie viel Kraft und Vorbildcharakter diese Rolle in sich trägt. Daher wäre diese Entscheidung sicher auch in seinem Sinne, betonte er.

Ein Superheld mit afrikanischen Wurzeln habe eine enorme Wirkung auf viele Jugendliche gehabt, erklärte Derrick seine Sichtweise. Das sei auch der Hauptgrund für ihn, die Rolle neu zu besetzen: Wenn Marvel diese Figur jetzt streichen würde, verlören viele Kids ein wichtiges Vorbild.

Getty Images Chadwick Boseman bei den Oscars in Hollywood im März 2018

Getty Images Michael B. Jordan, Danai Gurira, Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o und Angela Bassett im Januar 2019

Getty Images Schauspieler Chadwick Boseman

