Süßes Pic: Daniel Aminati widmet Baby Charly rührende Worte

Daniel Aminati (49) will der beste Papa sein, der er kann. Im vergangenen August hießen der "taff"-Moderator und seine Frau Patrice Aminati ihr erstes gemeinsames Kind willkommen – eine Tochter namens Charly Malika. Seine wilden Partyzeiten vermisst der ehemalige Boyband-Star keineswegs und genießt stattdessen das Vaterleben in vollen Zügen. Im Netz schrieb Daniel nun sogar emotionale Zeit über die Zukunft seiner Kleinen.

Zu einem niedlichen Instagram-Foto, auf dem er sein Baby knuddelt, notierte der 49-Jährige, was er in der Erziehung anstrebt: "Ich wünsche mir, dass ich meine Tochter so erziehen kann, dass sie sich mag und verstehen lernt, dass das Leben so einzigartig und somit besonders ist – so besonders wie sie selbst." Anstatt auf die gängigen Floskeln zu hören und zu versuchen, brav und fleißig zu sein, soll die kleine Charly mutig sein und sich auch Fehler erlauben, an denen sie wachsen kann. "Hab' den Mut, du selbst zu sein", fasste Daniel zusammen.

An den Tag, an dem er seinen Spross zum ersten Mal in den Armen gehalten hat, erinnert sich der gebürtige Aachener noch genau. Eigentlich habe er das Ganze filmisch festhalten wollen, brach diesen Plan aber doch ab. "Ich habe dann das Handy weggelegt, weil ich diesen Moment unbedingt live erleben wollte", erinnerte sich der stolze Papa in einem Instagram-Video.

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Familie im September 2022

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Tochter Charly

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati mit ihrer Tochter Charly Malika Aminati

