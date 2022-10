Vom Club-Gänger zum Papa: Daniel Aminati liebt Vater-Dasein

Daniel Aminati (49) blüht in seiner Vaterrolle total auf! Der "Taff"-Moderator und seine Frau Patrice Aminati begrüßten im vergangenen August ihre Tochter Charly Malika auf der Welt. Seitdem hält der frisch gebackene Vater seine Fans über sein neues Familienleben auf dem Laufenden und schwärmt gerne mal von seinem Nachwuchs. Wie gut Daniel sein neuer Alltag als Papa gefällt, teilte er nun im Netz mit.

In seiner Instagram-Story teilte der Moderator einen witzigen Moment mit seinen Fans: Da seine Tochter nicht schlafen konnte, ging der 49-Jährige um fünf Uhr morgens mit ihr spazieren. Dabei lief er einem angetrunkenen jungen Mann über den Weg, dem das Aufeinandertreffen mit dem Papa und seinem Kind peinlich war. "Ich hab dann zu dem gesagt: 'Als ich damals aus dem Club gekommen bin, da sah ich aber nicht so fresh aus wie du'", berichtete er und fühlte sich dabei an seine Zeit als Party-Gänger erinnert, an die er gerne zurückdenkt. "Ich genieße es jetzt, hier mit meinem Kaffee die Kleine sonntagmorgens durch die Gegend zu schieben", betonte Daniel dann aber.

Der Mann von Patrice erklärte, dass eben alles zu seiner Zeit komme. Auch wenn er früher gerne von Party zu Party gezogen ist, vermisse er das Ganze aber nicht. "Jetzt mache ich für mich, vom Gefühl her, das absolut Richtige und Sinnvolle", stellte der Neu-Papa glücklich und zufrieden klar, während er den Kinderwagen vor sich herschob.

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Familie im September 2022

Instagram / danielaminati Daniel Aminati, TV-Star

Instagram / danielaminati Daniel Aminati mit seiner Tochter im August 2022

