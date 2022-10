Memoiren von Prinz Harry: Anwälte sind in Alarmbereitschaft

Auf was muss sich die Familie von Prinz Harry (38) gefasst machen? Vor zwei Jahren legten der Enkel der verstorbenen Queen (✝96) und seine Frau Herzogin Meghan (41) ihre royalen Pflichten nieder. Seitdem versucht das Ehepaar, sich in ihrer Wahlheimat USA eine finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen – neben einer eigenen

Netflix-Doku möchte Harry auch mit seinen Memoiren über den britischen Königspalast auspacken. Anfang nächsten Jahres soll nun das Buch erscheinen – Harrys Familie scheint deswegen in Alarmbereitschaft zu sein!

Wie Daily Mail jetzt berichtete, sollen sich die Anwälte des Palasts bereits auf das Veröffentlichungsdatum vorbereiten: Sie befürchten, dass das Buch "alles und jeden kritisiert"! Denn anders als zuvor behauptet, soll Harry seine Memoiren nach dem Tod der Queen nicht so geändert haben, wie ursprünglich erwartet – der Verleger kündigte das Buch als ein Werk von "roher, unerschrockener Ehrlichkeit" an.

Denn bereits Harrys Buchtitel lässt darauf hindeuten, wie sein Leben im königlichen Palast war: Ein Insider verriet, dass der 38-Jährige mit "Spare" (zu Deutsch: Ersatz) beweisen wolle, dass er "alles andere" als der Ersatz seines Bruders Prinz William (40) ist. Als Opfer möchte sich Harry aber nicht darstellen: "Die Verwendung des Titels steht für Macht und Stärke", ergänzte die Quelle außerdem.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien im Oktober 2018

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021 in London

