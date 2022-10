Nach Sávio: Möchte Anne Wünsche noch ein weiteres Baby?

Plant Anne Wünsche (31) weitere Kinder? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihr Partner Karim El Kammouchi (33) sind im Juli Eltern von dem kleinen Sávio geworden – es ist das erste gemeinsame Baby für das Paar. Die Influencerin hat noch zwei weitere Töchter, die sie in die Beziehung mitgebracht hat. Aber wie sieht es mit weiterem Nachwuchs aus? Annes Familienplanung ist erst mal abgeschlossen!

In einem Q&A auf Instagram brannte einem Follower die Frage unter den Nägeln, ob Anne sich noch ein weiteres Baby wünscht. Diese Frage verneinte die dreifache Mutter entschlossen. "Nee, ich bin durch. Ich will keins mehr", machte die YouTuberin mehr als deutlich. Scheint so, als würde es in den kommenden Jahren keinen Nachwuchs mehr im Hause Wünsche geben.

Immerhin hat Anne mit ihren drei Kids aktuell aber auch alle Hände voll zu tun. Erst vor wenigen Wochen erzählte die 31-Jährige, dass ihr Sohn momentan viel schreie. "Okay, das war gerade wieder echt eine harte Nummer. Ich übertreibe nicht, es war wirklich krass", meldete sie sich erschöpft bei ihren Fans.

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Sommer 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

