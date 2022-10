Niedlich: Das liebt "Are You The One?"-Micha an seiner Anna!

Micha (25) scheint überglücklich zu sein! Der Kuppelshow-Kandidat nahm an der diesjährigen Ausgabe von Are You The One – Reality Stars in Love teil, um sein Perfect Match zu finden – und das mit Erfolg. In Anna Iffländer scheint er seine bessere Hälfte gefunden zu haben. Wie happy sie miteinander sind, präsentieren sie seit Kurzem im Netz: Nun verriet Micha auch, was er so an seiner Anna liebt!

Auf Instagram gab er nun Einblicke in sein Seelenleben und schwärmte ziemlich von seiner Freundin: "Guckt sie euch an. [Mir gefällt] einfach alles. Besonders gut aber ihre blauen Augen, ihr Lächeln und ihre ab und zu verpeilte Art", offenbarte Micha. Auch die drei magischen Worte sind bereits gefallen. Der Fußballer brauchte wohl nicht lange, um herauszufinden, was er für Anna fühlt.

Noch vor der Ausstrahlung von "Are You The One – Reality Stars in Love" gestand Micha ihr seine Liebe – jedoch nicht persönlich. Nach ein paar Drinks rief er sie über FaceTime an und wiederholte wohl immer wieder, dass er sie lieben würde. "Dann habe ich ihn am nächsten Tag gefragt, ob er sich an das Telefonat erinnern kann", schilderte Anna.

