Anna Iffländer oder Micha: Wer gestand zuerst seine Liebe?

Wie und wann sind die magischen Worte gefallen? Bei Are You The One – Reality Stars in Love machten die Kandidaten Anna und Micha (25) einige Auf und Abs miteinander durch. Trotzdem sind sie heute zusammen, denn der einstige #CoupleChallenge-Teilnehmer legte sich wohl richtig ins Zeug, um das Vertrauen der Blondine zurückzugewinnen. Im Netz geben sie ihren Fans nun Einblicke in ihr Liebesleben: Wer hat denn zuerst die Liebe gestanden?

Auf Instagram beantwortete Anna nun diese spannende Frage und hatte gleich eine kleine Anekdote parat. Micha war vor einigen Monaten auf einer Hochzeit und wohl etwas betrunken – also rief er Anna per FaceTime an: "Und dann hat er das gesagt und ich so 'Hm komisch, gerade doofer Moment'. Dann hat er das ganz oft gesagt." Jedoch habe sich die Love Island-Bekanntheit eher gewünscht, dies persönlich von ihm zu hören.

"Dann habe ich ihn am nächsten Tag gefragt, ob er sich an das Telefonat erinnern kann", plauderte Anna weiter aus – und das konnte Micha wohl. Das Ganze sei sogar noch vor der Ausstrahlung von "Are You The One – Reality Stars in Love" passiert. Anscheinend war sich der Kicker ziemlich schnell sicher mit ihr.

