Zu viel? Forsthaus-Ginger und Micha Schüler flirten im Pool

Michael Schüler ist im Forsthaus Rampensau schon seit Tag eins im Flirt-Modus. Dabei macht er wohl nicht einmal vor verheirateten Frauen halt. In Folge acht ist eindeutig zu sehen, wie gut sich der TV-Casanova mit Ginger Costello-Wollersheim – der Ehefrau von Bert Wollersheim (73) – versteht. "Ich hab mit Ginger einfach voll viel Spaß", bestätigt die Germany Shore-Bekanntheit. Im Pool kommen die beiden sich dann aber doch einen Tick näher, als es für gute Freunde üblich ist. In ihrem knappen Bikini stürzt sich Ginger auf den 27-Jährigen, bevor er sie liebevoll den Arm um sie legt.

"Die hat einen Mann zu Hause, das weißt du, oder?", erinnert Jonathan Steinig (29) seinen Teamkollegen an den Beziehungsstatus der einstigen Stripperin. Auch Cosimo Citiolo (42) ist der Meinung, dass das Flirten der beiden eine Grenze überschreitet. "Der kann doch da nicht so mit ihr rummachen", bemerkt der Italiener und weist darauf hin, dass die Situation auch für Alain Wollersheim unangenehm sein könnte. Der Forsthaus-Partner von Ginger ist nämlich niemand Geringeres als ihr Stiefsohn. Und was sagt Alain? Der beobachtet die Situation mit kritischem Blick und verschränkten Armen vom Liegestuhl aus. Für Micha ist die Sache aber klar: "Wir hatten da halt nur unseren Friendship-Moment." Sein Kumpel Jona scheint ihm das aber nicht so ganz abzukaufen.

Die verheiratete Ginger wäre auch nicht Michas erster Flirtversuch, mit dem er im Forsthaus ganz schön daneben greift. Ein paar Folgen zuvor versuchte er es auch schon bei der ebenfalls vergebenen Carina Nagel. Die Beauty reagierte auf seine plumpe Anmache absolut perplex. "Also entweder du bist halt dämlich, oder du spinnst gerade", warf sie ihm an den Kopf und klärte ihn auf: "Ich bin übrigens verlobt. Mit der Frau, mit der du die ganze Zeit redest."

Anzeige Anzeige

Instagram / alaintaylor Alain Wollersheim im November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nagel, "Are You The One?"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige