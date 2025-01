Dieses Spiel bringt Forsthaus-Micha und Jona zum Weinen

Die Challenges, denen sich die Kandidaten im Forsthaus Rampensau stellen müssen, sind nichts für schwache Nerven. Das Spiel Blinde Kuh, zu dem die Duos in Folge zwölf antreten, bringt sogar die beiden Forsthaus-Macker Jonathan Steinig (29) und Michael Schüler (27) an ihre Grenzen. Einer der beiden muss mit verbundenen Augen einen Parcours bezwingen, während der andere ihn durch Zurufe lotst. Die Schwierigkeit: Die Wege sind mit einem Stromzaun abgesperrt. Wer den berührt, bekommt eine gewischt. Micha hat leider kein Glück – er erhält extrem viele Stromschläge und bricht kurz vor dem Ziel freiwillig ab. "Das tat so weh, Alter", ärgert er sich. Kurz darauf kullern bei dem Germany Shore-Star sogar ein paar Tränen.

Jona nimmt seinem Kumpel den Abbruch nicht übel. Als er sieht, wie mitgenommen der 27-Jährige ist, wird er ganz mitfühlend. Ob aus Loyalität, Mitleid oder weil sie mal wieder ein Spiel verloren haben – auch bei Jona kullern ein paar Tränen. "Es war einfach scheiße, dass diese Stromschläge zu doll waren", stärkt er seinem Teampartner den Rücken. Zurück im Haus zieht sich der Ballermann-Sänger erst mal in sein Bett zurück, während Jona ihn mit einer stärkenden Cola versorgt. Auch vor den Mitkandidaten bleibt er loyal – das Image der coolen Casanovas muss schließlich aufrechterhalten werden. "Alles gut, dem ist bisschen schwindelig geworden", deckt er seinen Teampartner.

Auch wenn Jona viel Verständnis dafür hat, dass der Fußballer das Spiel nicht durchziehen konnte: Allmählich sollten sich die Jungs ranhalten. Nur wer die Spiele gewinnt, hat die Möglichkeit, sich vor der Nominierung zu schützen und sich somit den Verbleib im Forsthaus zu sichern. In der vergangenen Folge machte die Produktion zwar eine Ausnahme, zuvor musste aber schon das erste Duo seine Koffer packen und aus der österreichischen Berghütte ausziehen.

Micha Schüler, TV-Bekanntheit

Die Kandidaten von "Forsthaus Rampensau" 2024

