Jona Steinig und Micha streiten wegen Alkohol im Forsthaus

Bei Forsthaus Rampensau kommt es bereits in der zweiten Folge zu Spannungen. Obwohl die Kandidaten eigentlich als geschlossenes Team auftreten sollten, herrscht zwischen Jonathan Steinig (29) und Michael Schüler (27) dicke Luft. Als das Reality-Duo mit Gina Alicia und Luisa Krappmann (23) zusammen im Whirlpool den Abend ausklingen lässt, merkt man Micha ganz schön an, dass er bereits fleißig gebechert hat. Jona ist über das feuchtfröhliche Verhalten seines Teampartners nicht gerade erfreut. "Micha, du trinkst jetzt nichts mehr, ich schwöre auf alles. Es reicht jetzt wirklich", fordert der Fame Fighting-Boxer.

Die beiden hatten vor Beginn der Show nämlich eigentlich eine andere Abmachung. "Wir haben schon vorher abgesprochen: 'Bitte in Maßen' und es fuckt mich ab, dass er sich da nicht dran gehalten hat", ärgert sich Jona. Dabei ist das lockere Trinkverbot auch zu Michas eigenem Schutz, da seine Sprüche unter Alkoholeinfluss angeblich über die Stränge schlagen. Um ihre Gewinnchancen zu vergrößern, soll sich der Fußballspieler mit seiner Sauferei nicht in ein schlechtes Licht rücken. Ganz uneigennützig handelt Jona demnach nicht. "Die Leute, die am meisten am Saufen sind, sind meistens auf dem letzten Platz", erklärt der 29-Jährige – und das versucht er zu verhindern. Bei seiner Konfrontation mit Micha fangen die beiden an, heftig zu diskutieren, bis letzterer sogar die Show verlassen will und beginnt, seinen Koffer zu packen. Ob der Good Luck Guys-Teilnehmer es ernst meint? In der Vorschau für die nächste Folge ist er nicht zu sehen.

Jona selbst ist allerdings auch nicht ausschließlich auf den Wettkampf konzentriert, denn er hat Augen für Luisa. Die beiden fingen im Whirlpool sogar an, miteinander zu knutschen. "Wir wollen einen Forsthaus-Hot-Girl-Summer", verteidigte sich die Influencerin. Und auch ihre Mitstreiterin Gina ist diesem Motto nicht abgeneigt und zeigt Interesse an Micha und Béla Klentze (36). Dieser wäre aber gegenüber DSDS-Star Melody Haase (30) nicht abgeneigt.

Anzeige Anzeige

©Joyn Micha Schüler, Gina Alicia, Luisa Krappmann und Jona Steinig bei "Forsthaus Rampensau" Staffel 2

Anzeige Anzeige

ActionPress / BACKGRID Melody Haase bei der "The Fall Guy"-Premiere in Berlin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige