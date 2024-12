Fettnäpfchen? Micha baggert im Forsthaus verlobte Carina an

Micha Schüler (27) ist kein Kind von Traurigkeit, das hat der Realitystar schon in vielen Formaten unter Beweis gestellt. Bei "Forsthaus Rampensau" setzt er beim Flirten aber noch einen drauf – und macht dabei nicht mal vor der verlobten Carina Nagel halt. Als diese ihn fragt, ob er sich schon auf sein Bett im Gang freue, antwortet er frech: "Ich warte auf dich." Carina ist total perplex. "Worauf denn?", fragt sie ihn, woraufhin Micha entgegnet, er warte darauf, dass sie zu ihm ins Bett komme. "Also entweder du bist halt dämlich, oder du spinnst gerade", antwortet die Beauty sichtlich verwirrt, während alle anderen am Tisch vor Lachen schon fast vom Stuhl fallen.

"Ich bin übrigens verlobt. Mit der Frau, mit der du die ganze Zeit redest", erklärt Carina ihrem Gegenüber, immer noch schockiert von seiner Anmache. Der behauptet zwar, davon nichts gewusst zu haben, so ganz abkaufen tut ihm das aber niemand. "Ich habe das so oft, dass irgendwelche Männer unsere Beziehung nicht ernst nehmen. Irgendwann geht einem das so auf den Sack", ärgert sich die ehemalige Ex On The Beach-Kandidatin. Sie verlässt den Raum – und schildert ihrer Partnerin Chika Ojiudo-Ambrose den Vorfall. Als die dann mit Micha das Gespräch sucht, streitet er aber alles ab. Mit-Kandidat Peter Klein (57) kann den Ärger der beiden Frauen nachvollziehen. Wenn das jemand bei seiner Yvonne machen würde, fände der Schlagersänger das auch nicht gut. Mit einer Entschuldigung sollte Micha aber wohl lieber warten, bis er wieder nüchtern ist: Bei dem Versuch eines klärenden Gesprächs reitet sich der Fußballer nur noch weiter rein. Carina und Chika finden seine Aktion "einfach nur respektlos".

Am nächsten Tag versucht der 27-Jährige dann noch einmal sein Glück. Mit klarem Kopf findet er auch die richtigen Worte, um seine Reue auszudrücken. Die Mädels akzeptieren seine Entschuldigung und schließen Frieden. Schon in den ersten Folgen von "Forsthaus Rampensau" hat Micha gezeigt, dass er beim Feiern richtig Gas gibt, damit aber nicht immer für Partystimmung sorgt. Die Situation mit Carina war genau das, was sein Teampartner zuvor befürchtet hatte. "Micha, du trinkst jetzt nichts mehr, ich schwöre auf alles. Es reicht jetzt wirklich", forderte Jona (29) ihn am späten Abend auf. Er befürchtete nämlich, sein Kumpel könnte sich betrunken danebenbenehmen und somit ihren Platz im Forsthaus gefährden.

© Joyn/Nadine Rupp Carina Nagel und Chicka Ojiudo-Ambrose, "Forsthaus Rampensau"-Kandidatinnen 2024

© Joyn/Nadine Rupp Jona Steinig und Micha Schüler, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" 2024

