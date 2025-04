Nicht mehr Fußball: Michael Schüler wird Malle-Schlagerstar

Michael Schüler (27), bekannt aus Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love und Forsthaus Rampensau, schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Der ehemalige Fußballprofi, der unter anderem für Bayer Leverkusen und den 1. FC Köln im Nachwuchs spielte, wagt den Schritt auf die große Partybühne Mallorcas. In nur zehn Tagen wird er bei der Saisoneröffnung im berühmten Bierkönig auftreten – und zwar unter dem Künstlernamen "Micha Schue". Mit seinem aktuellen Song "Sternhagelvoll", der bereits fast eine Million Spotify-Streams erreicht hat, will der 27-Jährige das Publikum begeistern.

Dabei kommt die musikalische Karriere des einstigen Defensivspezialisten eher überraschend. Nachdem Michael 2019 seine Fußballkarriere beendete und ins Reality-TV wechselte, entwickelte sich die Idee, Schlagersänger zu werden, aus einer spontanen Anregung im Freundeskreis heraus. "Es war wie eine Schnapsidee, die plötzlich funktionierte" , verriet er Bild. Ein Kontakt zu einer Plattenfirma führte ihn schließlich ins Tonstudio. Nach einer eher ruhigen Startphase wird sein aktueller Titel inzwischen nicht nur auf Mallorca gefeiert, sondern auch von ehemaligen Mitspielern in den Umkleidekabinen der dritten und vierten Liga gerne angestimmt – ein Ritterschlag in der Schlagerwelt.

Abseits der Bühne zeigt sich Michael bodenständig und erinnert sich gerne an seine Zeit als Fußballer, besonders an das "Wunder von Jena" 2019, als der Drittligist in letzter Minute den Klassenerhalt schaffte. Damals flog er direkt nach der Feier aus dem Stadion nach Mallorca – heute steht er dort selbst im Rampenlicht. Michael beschreibt diesen Wandel mit einem Schmunzeln: "Früher stand ich auf den Bierbänken, jetzt darf ich selbst auf der Bühne stehen." Trotz seiner neuen Karriere scheint er die Bodenhaftung nicht verloren zu haben und sieht sein Engagement am Ballermann mit einer entspannten Gelassenheit: "Vor Pokal-Endspielen war ich früher viel mehr aufgeregt."

Instagram / micha_schue Micha Schüler, TV-Bekanntheit

Instagram / micha_schue Michael Schüler, Reality-Star

