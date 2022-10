Öffentlich ausgeladen: Eric Sindermann sauer auf Sam Dylan

Er war wohl nicht erwünscht! Am Donnerstag feierte Sam Dylan (31) die wohl größte Halloween-Party des ganzen Reality-TV-Kosmos. Unter den Gästen tummelten sich so einige Promis wie etwa Yeliz Koc (28), Désirée Nick (66) oder Niko Griesert (32). Eigentlich sollte auch Eric Sindermann (34) zu der Fete in Köln kommen, doch der einstige Prince Charming-Kandidat hatte ihn kurzerhand ausgeladen und das öffentlich kommuniziert. Nun wetterte Eric deswegen im Netz gegen Sam!

In seiner Instagram-Story reagierte der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer auf die Aktion des Gastgebers. "Ich bin ehrlich, natürlich kotzt es mich an, dass ich öffentlich ausgeladen wurde. Ich habe ein großes Problem damit, wenn man auf Freund macht und dann am Ende gegen einen schießt", ärgerte sich Eric. Doch der 34-Jährige plant auch schon seine Rache: "Es wird der Tag kommen, wo du gerne auf meine Veranstaltung kommen willst und dann passiert nichts. Ich werde dich nicht öffentlich einladen und schon gar nicht öffentlich ausladen."

Die Gruselsause sorgte bereits vorab schon für viel Wirbel. Sams Ex Rafi Rachek (32) wetterte nämlich ebenfalls gegen ihn, da er Danni Büchner (44) eingeladen hat – auf die Rafi gar nicht gut zu sprechen ist. Er glaubt, dass sein Ex sie extra eingeladen hat, um ihm eins auszuwischen. "Und außerdem braucht ja jede Halloweenparty eine Hexhex und da kam Danni samt Tochter extra aus Malle eingeflogen", schimpfte Rafi.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Juni 2022

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan

