Schlimmer Unfall: Prinz William erlitt als Kind Schädelbruch

Das hat wortwörtlich Narben hinterlassen! Auch in der britischen Königsfamilie sind Verletzungen etwas ganz Normales. Familienmitglieder wie Sophie Wessex (57), Zara Tidall bis hin zu Queen Elizabeth II. (✝96) verletzten sich beim Training mit Pferden. So blieben natürlich auch die Kinder der Familie nicht immer unversehrt. Prinz William (40) verletzte sich jedoch so stark, dass er diesen Tag zumindest nicht so schnell vergessen wird!

Als der junge Thronerbe gerade einmal acht Jahre alt war, spielte William mit seinen Schulfreunden eine Partie Golf, die für ihn leider nicht glücklich endete. Laut Hello Magazine wurde William 1991 mit einem Golfschläger am Kopf getroffen. Der unglückliche Unfall hatte ein Schädelbruch zur Folge und musste operiert werden. Seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) verbrachte nach der 70-minütigen Operation die Nacht mit ihrem Sohn im Great Ormond Street Krankenhaus in London.

Eine lange Narbe an seiner linken Schläfe erinnert ihn bis heute noch an den erschreckenden Unfall. Als er sich für die BBC-Sendung "Newsround" mit einem 10-jährigen Krebspatienten unterhielt, verriet er dem Jungen: "Manchmal leuchtet sie und manche Leute bemerken sie – manchmal bemerken sie sie überhaupt nicht", und verglich sie mit der berühmten Narbe von Harry Potter.

Prinz William, 2004

Prinz William beim Golfspielen

Prinz William im Mai 2022

