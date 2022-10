Süß! Pierce Brosnan kuschelt bei Spaziergang mit seiner Frau

Pierce Brosnan (69) ist ganz verliebt in seine Keely Shaye Smith (59). Seit über 20 Jahren gehen der Schauspieler und die Journalistin Seite an Seite durchs Leben: 2001 gaben sich die zwei das Jawort. Die Geburt ihrer Söhne 1997 und 2001 machte das Glück des Traumpaares komplett. Und Pierce scheint noch immer verliebt wie am ersten Tag zu sein – so teilte er am gemeinsamen Hochzeitstag eine süße Nachricht. Nun zeigten sich die beiden kuschelnd während eines Spaziergangs.

Auf den Aufnahmen, die unter anderem Dailymail vorliegen, knipste er mit seiner Frau Keely Selfies während eines ausgedehnten Urlaubs am Comer See. Zwischendurch kuschelten sich die beiden immer wieder liebevoll aneinander. Pierce trug eine schwarze Baskenmütze und eine hochgeschlossene schwarze Jacke. Seine Liebste trug ebenfalls einen schwarzen Mantel und bedeckte ihre Augen mit einer Sonnenbrille.

Der Mamma Mia-Schauspieler hat sich schon oft darüber geäußert, wie Keely ihn nach seinen persönlichen Tragödien vor Depressionen bewahrt hatte: Er beschrieb sie als die Stärke an seiner Seite, ohne die "ich nicht leben könnte".

Instagram / piercebrosnanofficial Keely Shaye und Pierce Brosnan

Instagram / piercebrosnanofficial Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan

Getty Images Keely Shaye und Pierce Brosnan im Januar 2020 in Beverly Hills

