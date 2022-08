Pierce Brosnan gratuliert seiner Frau Keely zum Hochzeitstag

Pierce Brosnan (69) macht seiner Partnerin eine süße Liebeserklärung. Der James Bond-Darsteller ist seit mehr als 20 Jahren glücklich verheiratet – die US-Journalistin Keely Shaye Smith ist die Frau an der Seite des Schauspielers. Das Paar lernte sich 1994 in Mexiko kennen, 2001 gaben sie sich in Irland das Jawort. Anlässlich des gemeinsamen Hochzeitstags widmet Pierce seiner Liebsten nun rührende Worte.

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Hollywoodstar einen niedlichen Schnappschuss, der ihn und seine Frau am Tag ihrer Hochzeit zeigt. "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag, meine liebe Keely (58), wir haben in dieser Nacht getanzt und tanzen den Tanz noch heute. Ich könnte es wieder tun", schrieb Pierce unter dem Beitrag. Auf dem Foto sieht man das Brautpaar eng umschlungen und strahlend in die Kamera schauen. Auch Keely meldete sich via Instagram zu Wort und gratulierte ihrem Gatten: "Herzlichen Glückwunsch, mein Liebster."

Unter dem Post tummeln sich viele begeisterte Kommentare, US-Komikerin Chelsea Handler (47) schwärmte: "Gratuliere, ihr zwei! So geht man mit gutem Beispiel voran!" Auch die Fans der beiden freuen sich und richten ihre Glückwünsche aus – bei einigen Usern ist die Rede von "Inspiration" und "wahrer Liebe".

Instagram / piercebrosnanofficial Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan, Januar 2020

Getty Images Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan

