Vernachlässigt Pietro Lombardi seine Laura Maria Rypa?

Steht die Beziehung von Laura Maria Rypa (26) und Pietro Lombardi (30) etwa unter keinem guten Stern? Nach einer langen On-Off-Phase haben der Musiker und die Influencerin endlich zusammengefunden, erwarten derzeit einen Sohn und planen, im November zusammenzuziehen. Das Liebesglück scheint auf den ersten Blick perfekt zu sein. Doch jetzt deutete Laura an, dass sie sich von ihrem Liebsten vernachlässigt fühlt!

In ihrem gemeinsamen Podcast "Laura und Pietro – On Off" unterstellte die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte Pie, dass er ihr nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenke wie am Anfang ihrer Beziehung. Sie verriet:"Ja, er lügt mich öfters an und vernachlässigt mich auch aktuell." Dann fügte sie hinzu: "Also, er ist ziemlich viel mit den Jungs unterwegs und lässt seine Frau gerne mal alleine." An einer früheren Stelle im Podcast hatte der DSDS-Juror bereits Einsicht gezeigt: "Aktuell bin ich nicht so ehrlich zu Laura. [...] Aktuell haben wir ein bisschen Struggle, weil sie denkt, dass ich sie anlüge bei ein paar Sachen. Das stimmt tatsächlich auch."

Unter einem Beitrag von RTL Exclusiv auf Facebook sind sich die User einig: Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Beziehung von Laura und Pietro in die Brüche geht. Viele reagierten genervt auf die Anschuldigungen Lauras gegen den "Phänomenal"-Interpreten. So ist sich etwa ein User sicher: "Ist doch jetzt schon klar, was passiert. Er ist wieder allein zu Hause und zahlt für die nächste Else!" Ein anderer schoss direkt gegen beide: "Schlimmer als kleine Kinder."

