Kuhliebe: Hat "Bauer sucht Frau"-Arne keine Zeit für Frauen?

Ist Arne zu beschäftigt für eine Beziehung? Der Niedersachse möchte bei Bauer sucht Frau seine Mrs. Right finden. Momentan verbringt die Fußpflegerin Antje ein paar Tage auf seinem Hof, um ihn näher kennenzulernen. Ob es bei den beiden funkt, wird sich in den nächsten Folgen zeigen. Schließlich gibt es im Leben des studierten Agrarwissenschaftlers bereits eine große Liebe: die zu seinen Kühen und dem Käse. Bleibt da überhaupt noch Zeit für eine Frau?

Dieser Frage ist der RTL-Bauernreporter Ralf nun auf den Grund gegangen – immerhin scheint der Milchbauer ganz vernarrt in seine Kühe zu sein. Er kennt sogar alle 200 beim Namen. Arne betonte jedoch, dass er neben Rina, Charlize, Rihanna und Tassia trotzdem noch Platz in seinem Herzen hat. Denn auf Dauer reichen ihm die Kühe allein wohl nicht: "Deswegen bin ich ja auch auf der Suche nach einer Frau." Wie das gehen soll, bleibt ungewiss. Schließlich hat Arne in der Vergangenheit vor lauter Arbeit nicht mal "Bauer sucht Frau" verfolgen können: "Für mich gab es die letzten Jahre nur Arbeiten und Schlafen und deshalb hatte ich nicht ganz so viel Zeit, die Sendung zu schauen. Aber ich glaube, dieses Jahr ändert sich das."

Arne scheint tatsächlich auf dem richtigen Weg zu sein. Sein Vater bestätigte, dass Antje es während der Hofwoche geschafft hat, zwischen seine Kühe und den Käse zu funken. "Als die Frau kam, war er von der auch so begeistert wie von seinem Käse", verriet der Brillenträger. Er wünsche sich für seinen Sohn auch jemanden, der wie die 31-Jährige nicht so viel mit der Landwirtschaft zu tun habe: "Weil die aus der Landwirtschaft meistens ein bisschen schwieriger sind. Es kommen dann viele neue Einflüsse hierhin."

Instagram / ralf.herrmann.tv Arne und Ralf auf einer Kuhweide in Niedersachsen

Instagram / arne_traupe Arne Traupe bei der Käseproduktion

Bauer sucht Frau, RTL Bauer Arne und Antje bei "Bauer sucht Frau"

