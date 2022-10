Prinz Harry möchte Großteil seiner "Spare"-Einnahmen spenden

Prinz Harry (38) hat noch so einiges vor! Lange wurde bezüglich des Inhalts und Veröffentlichungsdatums seiner Memoiren gemunkelt. Nach einigen inhaltlichen Veränderungen kurz nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96), steht das Datum endlich fest. Am 10. Januar 2023 wird das Buch des Prinzen erscheinen. Jetzt wurde bekannt, dass Prinz Harry einen Großteil der Einnahmen an Organisationen spenden möchte!

Wie Hello Magazine jetzt berichtete verteilt Prinz Harry durch die Einnahmen seiner Autobiografie schon bald weitere Spenden an zwei Organisationen, die ihm sehr wichtig sind. "WellChild" kümmert sich um die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen in Großbritannien. Auch "Sentebale" wird ein weiteres Mal von dem 38-Jährigen unterstützt. Prinz Seeiso von Lesotho und der Bruder von Prinz William gründeten die Organisation im Jahr 2006, die an HIV erkrankte Kinder und Jugendliche in Lesotho und Botswana betreut und versorgt.

Damit tritt Prinz Harry in die Fußstapfen von Prinzessin Diana (✝36). Auch seiner Mutter war die Unterstützung von HIV-positiven Menschen sehr wichtig. "HIV macht es nicht gefährlich, Menschen zu kennen. Man kann ihnen die Hand schütteln und sie umarmen. Gott weiß, dass sie das brauchen", berichtete sie. "Außerdem kann man ihr Zuhause, ihren Arbeitsplatz, ihren Spielplatz und ihr Spielzeug mit ihnen teilen!", sprach Diana weiter, als sie 1987 in einem Londoner Krankenhaus die erste HIV-Station eröffnete.

