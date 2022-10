Schon zwei Monate Mama: Annemarie Eilfeld ist überglücklich

Annemarie Eilfeld (32) kann ihr Glück immer noch kaum fassen. Ende August wurde die DSDS-Bekanntheit zum ersten Mal Mutter. Dabei war es zunächst ungewiss, ob sie überhaupt Nachwuchs bekommen kann. Eine Hormonstörung machte es ihr extrem schwer, schwanger zu werden. Umso größer war die Freude, als sie und ihr Partner Tim Sandt ihren Sohn Elian in den Armen halten konnten. Dass der Kleine jetzt schon zwei Monate ist, lässt Annemarie emotional werden.

Via Instagram teilte die 32-Jährige ein Foto, auf dem sie eine Karte mit der Aufschrift "Heute bin ich zwei Monate alt" in den Händen hält und zudem auch noch das kleine Händchen ihres Nachwuchses zu sehen ist. "Schön, dass du da bist und jeden Tag für uns heller, länger und besser machst, als wir uns je hätten vorstellen können!", schrieb Annemarie dazu und merkte selbst an: "Die Zeit verfliegt."

Vor wenigen Tagen hatte Annemarie ebenfalls deutlich gemacht, wie happy sie mit ihrem neuen Leben als Mama ist. "Die letzten acht Wochen sind wie im Flug vergangen und jeder Tag, seit ich von meiner Schwangerschaft erfahren habe, war für mich beziehungsweise uns ganz besonders", hatte sie in einem Instagram-Post geschwärmt.

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Tim Sandt und Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld und ihr Sohn Elian im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit ihrem Kinderwagen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de