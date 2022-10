Wie niedlich! Gülcan Kamps postet Schwangerschafts-Throwback

Gülcan Kamps (40) schwelgt in Erinnerungen. Die ehemalige Viva-Moderatorin und ihr Mann Sebastian wurden im Dezember vergangenen Jahres zum ersten Mal Eltern. Die TV-Bekanntheit zeigt ihren Nachwuchs zwar nicht im Netz, versorgt ihre Fangemeinde aber trotzdem fleißig mit neuen Baby-Updates. So verriet sie vor wenigen Tagen stolz: Ihr Kind hat sie erstmals umarmt! Manchmal scheint die stolze Mutter ihren Babybauch aber ganz schön zu vermissen: Im Netz teilte Gülcan nun einen süßen Schwangerschafts-Throwback!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 40-Jährige nun ein Erinnerungsfoto, das während ihrer Schwangerschaft entstanden ist. Auf dem Schnappschuss präsentiert Gülcan ihren Babybauch und lächelt dabei glücklich in die Kamera. "Ach Leute, ich habe meinen Babybauch so geliebt", schwärmte sie in der Bildunterschrift und fügte unter anderem die Hashtags #vermissemeinenbauch und #liebemeinenbauch hinzu.

Immer wieder hatte Gülcan in den vergangenen Monaten durchblicken lassen, wie besonders ihre Schwangerschaft für sie war. Sebastian und sie hatten sich jahrelang Nachwuchs gewünscht, doch es wollte zunächst einfach nicht klappen. Das Paar habe deshalb sogar über eine Leihmutterschaft nachgedacht. "Ich setzte mich dann zu einer gewissen Zeit ganz bewusst und intensiv damit auseinander, was es bedeuten würde, wenn ich tatsächlich kein Kind bekommen könnte", schrieb die Beauty in ihrem Buch "Never give up – vertraue dir selbst".

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Gülcan Kamps im September 2022 in Leipzig

Anzeige

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de