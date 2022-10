Schwangerschafts-Struggle: Gülcan Kamps erwog Leihmutter

Gülcan Kamps (40) hat eine schwere Reise hinter sich. Die Moderatorin wurde im Dezember letzten Jahres zum ersten Mal Mama. Mittlerweile geht sie in ihrer Mutterrolle total auf und hält ihre Fans stets mit neuen Updates rund um das Kleine auf dem Laufenden. Doch der Weg zu ihrem kleinen Wunder war nicht einfach: Zeitweise dachte Gülcan sogar an alternative Methoden, um Mama zu werden!

In ihrem Buch "Never give up – vertraue dir selbst" berichtete die Influencerin von ihren Problemen, ein Kind zu empfangen. Jahrelang habe sie es gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian versucht – doch immer vergeblich. "Ich setzte mich dann zu einer gewissen Zeit ganz bewusst und intensiv damit auseinander, was es bedeuten würde, wenn ich tatsächlich kein Kind bekommen könnte. [...] Welche Möglichkeiten gab es: Adoption, Pflegekind, Leihmutterschaft...?", schrieb Gülcan total offen.

Doch irgendwann war es dann so weit. "Und eines Tages, einfach so und aus heiterem Himmel, hat es dann geklappt", erzählte die einstige Viva-Moderatorin und konnte ihr Glück kaum fassen. Sie habe es sofort gespürt – noch bevor sie einen Test gemacht habe. Danach sei sie sofort zum Arzt, der ihr die Bestätigung geben konnte.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im April 2022

