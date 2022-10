Happy mit 50: Gwyneth Paltrow fühlt sich so wohl wie nie

Gwyneth Paltrow (50) fühlt sich wohl in ihrer Haut. Am 27. September feierte der Marvel-Star seinen 50. Geburtstag. Angst vor dem Altern habe sie aber keine. Zu ihrem Rezept gehöre es, auf die Bedürfnisse ihres Körpers zu hören und diese zu akzeptieren. Und das scheint aufzugehen, denn an ihrem Ehrentag zeigte sich die Schauspielerin mit Sixpack im Bikini. Jetzt verriet Gwyneth, dass sie sich noch nie so wohlfühlte wie jetzt.

"Ich bin so glücklich, 50 zu sein", schwärmte Gwyneth im Interview mit People. Noch zehn Jahre zuvor habe sie bei ihrem 40. Geburtstag Panik bekommen und das Gefühl gehabt, nicht mehr attraktiv zu sein. "Als ich 50 wurde, war es genau das Gegenteil. Ich dachte: 'Ich habe mich noch nie so wohl in meiner Haut gefühlt – und es ist mir egal, ob die Leute mich für attraktiv halten oder nicht. Ich liebe mich!'" Dennoch sei sie nicht frei von Selbstzweifeln, aber sie könne leichter damit umgehen, weil sie das Gefühl habe, die Richtung zu kennen.

Ein Aspekt für Gwyneth' Gelassenheit könnte auch ihr glücklicher Familienalltag sein. Zusammen mit ihrem Partner Brad Falchuk (51) und ihren Kindern habe sie viele kleine Rituale. Jeden Samstag gebe es ein großes "Boyfriend-Frühstück", das dann aber die ganze Familie gemeinsam einnehme: "Brad liebt dieses Frühstück. Und er spürt definitiv die Liebe, wenn ich für ihn koche."

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / derekblasberg Derek Blasberg, Nick Brown und Gwyneth Paltrow

Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de