"Harry Potter"-Star Ralph Fiennes verteidigt J.K. Rowling

Erneut stand Ralph Fiennes (59) der Harry Potter-Autorin J.K. Rowling (57) zur Seite! Nach transfeindlichen Äußerungen im Netz hatten sich zahlreiche Darsteller des Franchise von der Britin distanziert, darunter Emma Watson (32) und Daniel Radcliffe (33). Schauspieler Ralph Fiennes, der jahrelang ihren Filmbösewicht Voldemort dargestellt hat, sprang der Bestseller-Autorin zum wiederholten Male zur Seite. Ralph sprach sich nun gegen die Anfeindungen gegenüber J.K. Rowling aus!

"Die Beschimpfungen gegen sie sind widerlich, es ist wirklich erschreckend", kritisierte der 59-Jährige das Verhalten der Öffentlichkeit gegenüber J.K. Rowling in der New York Times. Gleichzeitig könne er jedoch auch den Ärger über ihr Verhalten nachvollziehen. Aber eine "obszöne und ultrarechte Faschistin" sei sie in seinen Augen nicht. "Sie ist bloß eine Frau, die sagt: 'Ich bin eine Frau und fühle mich wie eine Frau und möchte auch sagen können, dass ich eine Frau bin'", nahm Ralph die Autorin weiter in Schutz.

Der Shitstorm gegen J.K. Rowling hatte 2020 auf Twitter begonnen. Dort hatte sie sich über die Überschrift eines Artikels lustig gemacht, in dem es geheißen hatte: "Menschen, die menstruieren." Rowling hatte dazu geschrieben: "'Menschen, die menstruieren.' Ich bin mir sicher, dafür gab es mal ein Wort. Helft mir mal. Wumben? Wimpund? Woomud?" Dabei hatte sie wohl auf das englische Wort für Frauen "women" angespielt.

