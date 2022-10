Hat Cameron Diaz etwa Matthew Perry beim Date geschlagen?

Matthew Perry (53) packt Jahre später endlich aus! Der Schauspieler arbeitete schon einige Jahre in der Branche, bevor er mit seiner Rolle Chandler Bing in der Kultserie Friends seinen großen Durchbruch schaffte. Doch der gebürtige US-Amerikaner hatte noch viel mehr zu bieten als das, weshalb er nun seine Autobiografie veröffentlichte. Damit gab er auch einen privaten Einblick in sein Leben: Matthew erzählte von einem Date mit Cameron Diaz (50), bei welchem sie ihn geschlagen haben soll!

In seinem Buch "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" berichtete der 53-Jährige über ein Rendezvous, das ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist: Er traf sich mit Cameron kurz nach ihrer Trennung von dem Sänger Justin Timberlake (41). Doch bereits zu Beginn des Abends soll die Blondine etwas geraucht haben und ziemlich stoned gewesen sein. Als der "Friends"-Darsteller dann während eines Spiels noch einen Witz über die 50-Jährige riss, soll Cameron ihn geschlagen haben. Eigentlich habe der Hieb seiner Schulter gegolten – wegen ihres Zustands habe sie jedoch sein Gesicht erwischt.

Cameron ist aber nicht die einzige Person, gegen die Matthew in seinen Memoiren schießt: So äußerte der Schauspieler seine große Abneigung gegen Keanu Reeves (58), als er sich an den Tod seines Freundes River Phoenix (✝23) zurückerinnerte: "Warum ist es so, dass die originellen Denker wie River Phoenix und Heath Ledger (✝28) sterben, aber Keanu Reeves immer noch unter uns weilt?"

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Jennifer Aniston

Anzeige

Getty Images Matthew Perry im Mai 2017

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves bei einer Filmpremiere 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de