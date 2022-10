Im Zwillingslook: Rebel Wilson und Ramona feiern Halloween

Auch Rebel Wilson (42) und ihre Liebste Ramona Agruma feiern Halloween im großen Stil! Im vergangenen Juni verkündete Rebel die freudigen Neuigkeiten auf Social Media: Der Pitch Perfect-Star und die Designerin gehen von nun an gemeinsam durchs Leben. Seitdem genießen die beiden jede freie Minute zusammen – wie auch jetzt: Gemeinsam feierten Rebel und Ramona in schaurig-schönen Kostümen das alljährliche Gruselfest!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, waren Rebel und Ramona am vergangenen Samstagabend auf dem Weg zu einer Halloween-Party in Hollywood: In Anlehnung an den Horrorfilm "The Shining" verkleideten sich die beiden als Zwillinge in blauen Kleidern mit rosafarbenen Schleifen. Mit schwarzen Strumpfhosen und dunklen Stiefeln vervollständigten Rebel und Ramona ihren Grusel-Look. Außerdem entschied sich das Paar für ein frisches Make-up mit Lippenstift und einer Menge Highlighter. Rebel trug ihre blonden Locken offen, während ihre Freundin die Haare halb aus dem Gesicht steckte.

Bereits einen Abend zuvor besuchten die Turteltauben die beliebte Casamigos Halloween-Party – gruselig waren ihre Looks da allerdings nicht: Gemeinsam mit Freunden wie Carly Steel verkleideten sich Rebel und Ramona als Barbies.

Backgrid / ActionPress Ramona Agruma und Rebel Wilson im Oktober 2022

Backgrid / ActionPress Ramona Agruma und Rebel Wilson im Oktober 2022

Thecelebrityfinder / MEGA Rebel Wilson bei der Casamigos Halloween-Party 2022

