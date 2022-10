In neuer TV-Show: Jamie Lynn Spears springt aus Helikopter

Das war für Jamie Lynn Spears (31) kein Zuckerschlecken! Die Schwester von Popsternchen Britney Spears (40) ist derzeit Teil einer neuen amerikanischen Realityshow, die ihr einiges abverlangt. In "Special Forces: World's Toughtest Test" sollen Promis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht werden und unter den Bedingungen des US-Militärs leben. Und der erste Trailer zeigt jetzt: Der Sprung aus einem Helikopter war für Jamie eine echte Überwindung!

Auf YouTube veröffentlichte der Sender Fox den ersten Trailer zu seiner neuen Show. Darin ist auch Jamie zu sehen. Rückwärts lässt sie sich aus einem Hubschrauber ins Meer fallen. Die Anspannung ist ihr anzusehen und sie scheint hoch konzentriert. "Ich möchte nur das Gefühl haben, etwas wert zu sein", erklärte die Schauspielerin dann im Interview. Und damit scheint sie nicht alleine zu sein. Das Video zeigt auch, wie sie zusammen mit Sängerin Mel B. (47) und TV-Star Kate Gosselin (47) weint und mit ihren Ängsten kämpft.

Für Jamie könnte die Show eine willkommene Abwechslung gewesen sein, denn das Verhältnis zu ihrer großen Schwester Britney ist nach wie vor schwierig. Im Netz hetzte die "Hit Me Baby One More Time"-Interpretin immer wieder gegen ihre Familie. Zuletzt schienen die Zeichen der Schwestern aber auf Versöhnung zu stehen. Denn zu Britneys Schwangerschaftspost im April gab es von Jamie sogar einen Like.

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Getty Images Sängerin Mel B.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

