Nach Eklat ums Coming-out: Rebel Wilson bricht ihr Schweigen

Rebel Wilson (42) spricht Klartext! Im vergangenen Juni machte die Schauspielerin die Beziehung zu ihrer Freundin Ramona Agruma öffentlich – die Fans waren von dem Coming-out ihres Stars begeistert! Doch nur wenige Tage später überschatteten Schlagzeilen das junge Liebesglück: Rebel soll von der australischen Zeitung "Sydney Morning Herald" zu ihrem Coming-out gedrängt worden sein! Seitdem hielt sich die Pitch Perfect-Darstellerin in der Angelegenheit recht bedeckt – bis jetzt: Im Netz brach Rebel ihr Schweigen!

Nachdem der australische Presserat nun das Vorgehen der Zeitung kritisierte, meldete sich auch Rebel zu Wort! Unter einem Bild von ihr und ihrer Liebsten schrieb die 42-Jährige auf Instagram: "Obwohl ich nicht persönlich darum gebeten habe, dass Maßnahmen ergriffen werden, bin ich froh, dass dies offiziell festgehalten und anerkannt wurde." Und obwohl Rebel in dem Statement deutlich machte, dass das Handeln der Zeitung ihr und Ramona "viel Kummer" bereitet hat, bleiben die Turteltauben positiv: "Wir [...] konzentrieren uns auf all die absolut fantastischen neuen Dinge in unserem Leben!"

Dass Rebel und Ramona ihre Zeit als frisch verliebtes Pärchen genießen, wurde erst vor wenigen Tagen deutlich: Gemeinsam besuchten sie am vergangenen Samstag eine Halloween-Party in Hollywood. Dafür verkleideten sich die "Senior Year"-Darstellerin und die Designerin als die gruseligen Zwillinge aus dem Horrorfilm "The Shining".

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Partnerin Ramona Agruma

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Backgrid / ActionPress Ramona Agruma und Rebel Wilson im Oktober 2022

