Neue Liebe? Scott Disick mit mysteriöser Brünetten unterwegs

Hat Scott Disick (39) eine neue Frau an seiner Seite? Rund acht Jahre führte der Realitystar eine On-off-Beziehung mit Kourtney Kardashian (43), die 2015 ein endgültiges Ende fand. Doch während seine Ex mittlerweile mit Travis Barker (46) verheiratet ist, hat die TV-Bekanntheit noch nicht die große Liebe gefunden. Zuletzt datete der Dreifach-Vater Rod Stewarts (77) Tochter Kimberly (43). Jetzt wurde Scott allerdings mit einer anderen Frau an seiner Seite gesichtet.

Wie die Bilder, die Mail Online vorliegen, zeigen, wurde Scott in Malibu mit einer mysteriösen Brünetten gesehen: Der 39-Jährige trug einen schwarzen Kapuzenpulli und Shorts, während seine Begleitung ein langärmliges Crop-Top, das sie mit einer schwarzen Leggins kombinierte, wählte. Um wen es sich bei der jungen Frau handelt, ist bis dato nicht bekannt.

Zuletzt machte Scott im vergangenen September Schlagzeilen: Er und seine einstige Schwägerin Kim Kardashian (42) wurden verklagt! Wie TMZ berichtete, sollen die beiden The Kardashians-Stars vor zwei Jahren ein Gewinnspiel beworben haben. Doch nachdem die Instagram-Konten der angeblichen Gewinner auf privat gestellt worden sind, zweifelten die Kläger an der Rechtmäßigkeit des Gewinnspiels.

Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian, August 2014

Getty Images Reality-TV-Bekanntheit Scott Disick

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

