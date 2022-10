Nicola Peltz über Victoria-Zoff: "Keine Familie ist perfekt"

Bei den Beckhams scheint doch etwas im Argen zu liegen! Schon seit Wochen machen Gerüchte um eine Familienkrise die Runde. Angeblich haben sich Brooklyns (23) Frau Nicola Peltz (27) und seine Mutter Victoria (48) in die Haare bekommen. Ein Streit über ihr Brautkleid soll sich zu einer regelrechten Familienfehde ausgeweitet haben. Jetzt äußerte sich Nicola zu den Spekulationen rund um das Victoria-Drama.

In einem Interview mit Sunday Times wurde die 27-Jährige auf die Gerüchte angesprochen. Dabei stellte die Milliardärstochter klar: "Es ist keine Fehde! Ich sehe überall dieses Wort, 'Fehde, Fehde, Fehde'!" Der Haussegen scheint aber tatsächlich etwas schief zu hängen, denn außerdem merkte Nicola an: "Keine Familie ist perfekt! Ich achte nicht auf all das. Wenn ich das täte, würde ich verrückt werden." Konkreter wurde das Model allerdings nicht.

Doch schon bei der Paris Fashion Week schien Versöhnung in der Luft zu liegen. Dass Victoria ihren Sohn und seine Gattin zu ihrer Show eingeladen hatte, hatte wie ein Friedensangebot gewirkt. Danach postete die Frau von David Beckham (47) sogar noch emotionale Worte an die gesamte Familie – Nicola und Brooklyn eingeschlossen.

Anzeige

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn, Victoria und David Beckham und Nicola Peltz im März 2021

Anzeige

Getty Images Nicola Peltz Beckham bei der Met Gala im Mai 2022

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrer Familie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de