So süß gratuliert Wayne Carpendale seiner Annemarie zum 45.

Wayne Carpendale (45) lässt seine Frau hochleben! Seit November 2007 geht der Schauspieler nun schon mit Annemarie Carpendale (45) durchs Leben. Über neun Jahre ist das Paar sogar schon verheiratet und hat einen gemeinsamen Sohn – den vierjährigen Mads. In ihr Familienleben geben die beiden immer wieder lustige Einblicke. Zu Annemaries 45. Geburtstag richtete Wayne nun süße Worte an seine Frau.

Via Instagram postete der 45-Jährige ein Foto von sich und seiner Familie. Darauf sind er, Annemarie und Mads lachend im Meer zu sehen. "Happy Birthday, Annemarie. Wenn ich backen könnte, hätte ich dich genau so gemacht, wie du bist. Ich liebe dich!", schrieb der Sohn von Howard Carpendale (76) dazu. In der Kommentarspalte reagierte das Geburtstagkind sogar direkt darauf. "Aber dann nicht (ganz) aufessen, bitte", meldete sich Annemarie.

In ihrer eigenen Instagram-Story teilte die Moderatorin sogar Einblicke in die Geburtstagsfeierlichkeiten. Zu Hause gab es noch Kuchen, ehe sie zu einer Gala aufbrach. Unterwegs im Flieger gönnte sich die TV-Bekanntheit dann noch ein Gläschen Sekt. Auf dem Event strahlte sie schließlich in einer herrlichen bodenlangen Robe.

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn Mads

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit ihrer Stylistin im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de