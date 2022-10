Tom Brady und Gisele haben vor Scheidung Elternkurs gemacht

Tom Brady (45) und Gisele Bündchen (42) haben alle Register gezogen. Die Eheleute gaben vor wenigen Tagen offiziell ihre Scheidung bekannt. Zuvor spekulierten die Fans schon monatelang, ob es zwischen dem Football-Star und dem Model kriselt. Die Eheleute hielten sich damit jedoch stets bedeckt und gaben nichts über die Trennung preis. Nun wurde bekannt: Gisele und Tom haben kurz vor der Bekanntgabe der Scheidung eine Schulung absolviert.

Page Six liegen Gerichtsdokumente vor, die beweisen, dass die beiden jeweils einen vierstündigen Kurs besucht haben, der zur "Elternausbildung und Stabilisierung der Familie" dienen soll. Das ist vor einer Scheidung nicht unüblich. Das Gesetz in Florida scheibt vor, dass Eltern, die sich trennen und scheiden lassen, diesen Kurs besuchen müssen. Er dient der Aufklärung, Schulung und Unterstützung von Eltern in Bezug auf die Auswirkungen einer Scheidung auf Eltern und Kinder.

Gisele und der Buccaneers-Quarterback teilen zusammen zwei Kinder: Benjamin (12) und Vivian (9). Aus einer früheren Beziehung brachte Tom noch seinen 15-jährigen Sohn John mit in die Beziehung. Beide betonten bei ihren Trennungsstatements, dass die Kids stets in ihrem Fokus bleiben werden.

Instagram / tombrady Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2021

Instagram / gisele Tom Brady und Gisele Bündchen im Februar 2020

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Tom Brady und ihre Kinder

