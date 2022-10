Nach Scheidung: Tom Brady meldet sich nun ebenfalls zu Wort!

Tom Brady (45) teilt ein Statement! Die Gerüchteküche rund um den NFL-Star und Gisele Bündchen (42) war schon seit Monaten am Brodeln. Insider packten immer wieder aus, dass sich das Ehepaar wohl scheiden lassen möchte. Nun wurden die Spekulationen bestätigt: Das Model postete auf seinem Social-Media-Profil ein emotionales Statement, welches das endgültige Liebes-Aus mit dem Sportler publik machte. Nun meldete sich auch Tom zu Wort!

Auf seinem Instagram-Profil schrieb er folgende Zeilen: "Wir haben den Entschluss, unsere Ehe zu beenden, nach reiflicher Überlegung getroffen. Das ist alles selbstverständlich schmerzhaft und schwer [...]. Trotzdem wünschen wir uns gegenseitig nur das Beste für die kommenden Kapitel in unseren Leben, die noch nicht geschrieben wurden." Somit bejahte auch Tom die Trennung von Gisele – fand aber zugleich liebe Worte für seine mittlerweile Ex.

Trotz allem wollen sie für ihren Nachwuchs gemeinsam da sein: "Wir wurden mit wundervollen Kindern gesegnet, die nach wie vor das Zentrum unseres Lebens sein werden." Gisele und Tom werden also sicherstellen, dass ihre Kinder auch nach der Trennung all die Liebe und Aufmerksamkeit von beiden Parteien bekommen, die sie benötigen. Abschließend bat er um Privatsphäre in dieser Zeit.

Getty Images Tom Brad und Gisele Bündchen bei der Met Gala im Mai 2019

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen auf einem Event in New York im Mai 2018

Instagram / tombrady Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2021

