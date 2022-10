Verrückte Halloween-Verwandlung: Ist das etwa P. Diddy?

P. Diddy (52) ist in Halloween-Stimmung! Die Welt der Promis freut sich auf den schaurig-schönen Lieblingsfeiertag der Amerikaner. Neben Megan Fox (36) und ihrem Verlobten Machine Gun Kelly (32), dieses Jahr als Pamela Anderson und Ex-Mann Tommy Lee unterwegs, und den Kardashian-Schwestern präsentieren weitere VIPs ihre Halloweenkostüme. Auch der Rapper Sean Combs lässt sich da nicht zweimal bitten. P.Diddy begeisterte jetzt seine Fans mit seiner authentischen Joker-Verkleidung!

P. Diddy erschreckte in der vergangenen Nacht die eine oder andere Person in Hollywood. Er verkleidete sich als der Joker, den Heath Ledger (✝28) in dem beliebten Batman-Film "The Dark Knight" verkörperte. In einem Video auf Instagram begeisterte er mit einer erschreckend guten Imitation des Schauspielers. Auch äußerlich war der 52-Jährige kaum wiederzuerkennen. Der gebürtige New Yorker trug einen lilafarbenen Mantel mit einer passenden Anzughose und grüner Weste. Die langen grünen Haarsträhnen der Perücke hingen ihm in das ikonisch geschminkte Gesicht. Dunkle Augen und ein roter vernarbter Mund machten den gruseligen Look komplett.

Neben bekannten Freunden von P. Diddy wie Big Sean (34) und Winnie Harlow (28) konnten sich auch seine Fans an dem Kostüm nicht sattsehen. "Du brauchst sofort eine Rolle in einem Batman-Film" oder "Das ist so präzise!", schrieben zwei User. "Ich bin wirklich verängstigt!" und "Das ist Perfektion!" schrieben weitere Follower.

Getty Images Musiker P. Diddy im Januar 2020 in Beverly Hills

Instagram / diddy P. Diddy, 2022

Instagram / diddy P. Diddy in seinem Halloweenkostüm

