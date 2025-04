Richter lehnt P. Diddys Antrag auf Prozessverschiebung ab

P. Diddy (55) hat einen Rückschlag in seinem laufenden Gerichtsprozess erlitten. Laut dem US Magazine lehnte ein Richter das Gesuch seines Verteidigungsteams, den Prozessbeginn um zwei Monate zu verschieben, ab. P. Diddys Anwalt hatte die Verschiebung beantragt, um auf Änderungen in der Anklageschrift reagieren zu können. Somit bleibt es beim ursprünglich geplanten Starttermin, dem 5. Mai 2025, an dem auch die Jury-Auswahl beginnen soll. Die Anschuldigungen wie Schutzgelderpressung, Menschenhandel und Förderung von Prostitution, für die der Musiker sich verantworten muss, wiegen schwer.

Laut eines Statements seines Verteidigers Marc Agnifilo wollte P. Diddy die zusätzliche Vorbereitungszeit nutzen, um sich den neuen Entwicklungen anzupassen und seine Unschuld zu beweisen. P. Diddys Anwaltsteam hatte hervorgebracht, dass die Staatsanwaltschaft relevante Beweise zu spät vorgelegt habe und die geänderte Anklageschrift substanzielle Neuerungen beinhalte. Zudem betonte das Team, dass es sich um dieselben Personen handelt, die bereits zuvor als ehemalige Partner des Musikers identifiziert wurden. Diese hätten laut Verteidiger ihre einvernehmlichen Beziehungen gestanden, und es seien keine neuen Vorwürfe oder Betroffenen hinzugekommen.

Der "I'll Be Missing You"-Sänger war im September des letzten Jahres in New York festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft im Metropolitan Detention Center in Brooklyn. Mehrere Kautionsanträge wurden abgelehnt. Die Haftbedingungen und der lange Aufenthalt scheinen P. Diddy gezeichnet zu haben. In früheren Anhörungen, die ohne Kameras stattfanden, wirkte er zunehmend ausgezehrt, wie Beobachter berichteten. Dies ist ein scharfer Kontrast zu dem einstigen Bild des energiegeladenen Musikers, der nicht nur durch Hits, sondern auch durch seinen aufwändigen Lifestyle weltweit Schlagzeilen machte.

Getty Images Sean "Diddy" Combs, September 2023

Getty Images P. Diddy im Dezember 1999