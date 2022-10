Victoria Beckhams und Drew Barrymores Töchter sind Freunde

Was für ein Zufall! Das ehemalige Spice Girl Victoria Beckham (48) hat vier Kinder mit Fußballlegende David Beckham (47). Nach drei Söhnen hatte das Traumpaar 2011 ihre einzige Tochter Harper Seven (11) auf der Welt willkommen geheißen. Die Schauspielerin Drew Barrymore (47) wiederum hat zwei Töchter, Olive (10) und Frankie (8), mit Will Kopelman. Die beiden waren bis 2016 vier Jahre verheiratet. Drew verriet jetzt, dass sich ihre Töchter und Harper zufällig im Park kennenlernten.

Drew erzählte in ihrer Show, dass sie ihre beiden Töchter mit nach London zu den Dreharbeiten ihres neusten Filmes mitgenommen hatte. Dort hatten sie offenbar zufällig Victorias Tochter kennengelernt. "Eines Tages ging meine Tochter in einen Park, wir kannten dort niemanden und sie fand eine Freundin", erzählte die Schauspielerin People. "Ich war so aufgeregt, dass sie eine Freundin gefunden hat [...] und es stellte sich heraus, dass es [Victorias] Tochter Harper war."

Die elfjährige Harper hat anscheinend bereits eine starke eigene Meinung. Kürzlich hatte sie die Spice-Girls-Looks ihrer Mutter kritisiert. Die 47-Jährigen hatte Vouge Australia verraten, dass Harper gesagt habe: "Mummy, ich habe ein paar Bilder von dir bei den Spice Girls gesehen und deine Röcke sind einfach nur inakzeptabel. Sie sind viel zu kurz."

Instagram / victoriabeckham Harper Seven und Victoria Beckham, März 2022

Getty Images Drew Barrymore, US-amerikanische Schauspielerin

Getty Images Die Spice Girls bei den MTV Video Awards 1997

