Wegen "Spare"? Prinz Harry soll nach Großbritannien reisen

Was plant Prinz Harry (38)? Seit dem Niederlegen seiner royalen Pflichten herrscht zwischen Harry und seiner königlichen Familie dicke Luft – vor allem die baldige Veröffentlichung seiner Memoiren sorgt für Spannungen. Nur selten verlassen Harry und seine Frau Meghan (41) deswegen ihre neue Wahlheimat USA und fliegen nach Großbritannien. Auch sind sich Insider bereits sicher, dass das Ehepaar während des Weihnachtsfests die Königsfamilie nicht besuchen wird. Macht Harry für die Vermarktung von "Spare" jetzt eine Ausnahme?

Eine Quelle gab gegenüber Mail Online an, sich sicher zu sein, dass Harry auch in Großbritannien seine umstrittene Memoiren vermarkten wird – dies könnte allerdings dazu führen, dass der britische Palast seine Konsequenzen zieht und Harry und Meghan ihre royalen Titel entziehen wird. Die Vermarktung seines Buches könnte aber nicht der einzige Grund für Harrys Reise sein: Möglicherweise wird der 38-Jährige im kommenden Jahr in seine alte Heimat fliegen und gegenüber seiner Familie seine "Absicht" hinter dem Buch zu klären.

"Dieses Buch ist wirklich entscheidend. Ich kann mir vorstellen, dass König Charles (73) gewarnt wurde, dass jegliche Gegenreaktion nicht schön sein wird", erklärte der Autor Tom Bower gegenüber The Sun. Dennoch ist sich der Schriftsteller sicher, dass Harry und Meghan trotz der Spannungen die königlichen Titel nicht entzogen werden: "Alles, was König Charles wirklich tun kann, ist, die Titel für seine Enkel Archie (3) und Lilibet (1) vorzuenthalten. Letztendlich könnte er Harry und Meghan auch die Titel wegnehmen, aber das wäre ziemlich drastisch."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

MEGA Prinz Harry im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie, September 2019

