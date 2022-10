Heidi Klum gewährt ersten Blick auf ihr Halloween-Kostüm

Heidi Klum (49) hat mit ihrer Verwandlung für Halloween begonnen. Jedes Jahr gehören die legendären Partys der in Bergisch Gladbach geborenen Beauty zu einem der Highlights der Spuk-Saison. Für ihre Veranstaltung übertrifft sich die America's Got Talent-Jurorin mit ihren Verkleidungen immer wieder selbst. So lief sie 2019 beispielsweise als gruselige Alien-Braut über den roten Teppich der Halloween-Feier. Nun gewährte Heidi einen weiteren Blick auf ihr diesjähriges Kostüm.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die GNTM-Chefin jetzt einen kurzen Clip, in dem einige Farbtöpfchen, Tuben und Cremes zu sehen sind. Langsam filmt die vierfache Mutter den Tisch und lässt die Neugier der Fans so wohl in die Höhe schnellen. "Heidi-Halloween 2022 hat begonnen...", schrieb die 49-Jährige mysteriös zu ihrem Beitrag. Weitere Details, die darauf schließen lassen, als was sie sich heute Abend verkleiden wird, gab Heidi allerdings nicht bekannt.

Bereist am Montagmorgen hatte Heidi eine erste Andeutung bezüglich ihres diesjährigen Halloween-Kostüms gemacht. Auf dem geposteten Foto posiert der ehemalige Victoria's Secret-Engel nur mit einem Slip bekleidet vor dem Spiegel. Besonders ins Auge fällt dabei der gebräunte Körper der Blondine sowie der helle Abdruck ihrer Unterhose. Das Foto versah sie zudem mit den Worten: "Vorbereitungen auf Halloween".

