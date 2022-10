Gruselig: Das waren Heidi Klums krasseste Halloween-Looks!

Heidi Klum (49) hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder selbst übertroffen! Bereits in Kindertagen hat sich die Halloween-Vorliebe des Models abgezeichnet. Das bewies die GNTM-Chefjurorin erst vor einigen Tagen mit alten Schnappschüssen. Im Gegensatz zu ihren schaurigen Looks heute sahen ihre Kostüme von damals jedoch noch harmlos aus. Jedes Jahr greift die Modelmama tiefer in die Grusel-Kiste. Promiflash hat euch Heidis krasseste Halloween-Looks zusammengefasst!

Heidi ist bekannt für ihre extravaganten Halloween-Kostüme und ihre großen Grusel-Partys. Dafür lässt sich das Supermodel jedes Jahr aufs Neue etwas ganz Besonderes einfallen. Ob als gehäutete Leiche, schriller Schmetterling oder vergifteter Apfel – die 49-Jährige scheut keine Mühen, um sich selbst immer wieder zu übertreffen. Auch ihr Auftritt als Jessica Rabbit, alte Frau oder sechsfach geklonte Heidi bleiben bis heute in Erinnerung. Vor allem jedoch ihr Kostüm aus dem Jahr 2019 schaudert die Fans noch heute: Für ihren Auftritt als gruselige Alien-Braut ließ sie sich nämlich ganze zwölf Stunden lang herrichten. Auch in diesem Jahr hat sich Heidi offenbar etwas Außergewöhnliches überlegt: Ihr Kostüm wird so krass, dass sogar ein Notarzt dabei sein muss – immerhin könnte die Blondine unter dem Gewicht der Verkleidung hyperventilieren.

Auch ihren Mann Tom Kaulitz (33) hat Heidi schon längst mit ihrem Halloween-Wahn angesteckt. In den vergangenen Jahren schmissen sich die zwei nämlich immer wieder in aufeinander abgestimmte Pärchen-Kostüme. Während sich die beiden 2018 als Fiona und Shrek aus den berühmten Animationsfilmen verkleidete, verwandelten sich die Eheleute 2021 in ein Katze-Maus-Duo.

Getty Images Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party im Oktober 2013

MEGA Heidi Klum auf ihrer Halloween-Party 2019

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz als Fiona und Shrek im Oktober 2018 in New York

