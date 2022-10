"Hochzeit auf ersten Blick"-Markus verblüfft Jana mit Kondom

Will Markus etwa direkt in die Vollen gehen? Der Rettungssanitäter traf bei Hochzeit auf den ersten Blick auf Jana, die er heiratete, ohne sie zu kennen. Bereits nach der Eheschließung schwärmte der 32-Jährige in den höchsten Tönen von seiner frischangetrauten Ehefrau. Offenbar ist er so angetan von seinem Match, dass er sich direkt mehr vorstellen kann: Markus packt für die Flitterwochen Kondome ein. Doch ist er Jana damit zu schnell?

Als das Paar in seinem Urlaubsdomizil ankommt, ging es direkt ans Auspacken der Koffer. Dabei kamen bei Markus pikante Inhalte zum Vorschein: Der Nordrhein-Westfale hatte Kondome dabei. "Ja, ich hab gesagt 'Safety first'", kommentierte er die Verhütungsmittel in seinem Gepäck. Offenbar hatte er bereits konkrete Pläne, was ihre Aktivitäten betrifft – aber wie kam das eigentlich bei Jana an? "Also der Markus ist anscheinend einer von der schnellen Sorte", stellte die Finanzwirtin lachend fest. Sie selbst wolle es hingegen lieber langsam angehen. "Was mir schwerfällt, ab und zu", äußerte ihr Ehemann daraufhin.

Ob die Kondome dann doch noch im Laufe der Hochzeitsreise zum Einsatz kamen, bleibt wohl ein Geheimnis. Den Ausgang des TV-Experiments ließ Markus hingegen vor wenigen Tagen in einem Promiflash-Interview durchblicken. "Ich war sofort schockverliebt und bin es immer noch", verriet er. Deutet das etwa darauf hin, dass die beiden noch ein Paar sind?

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

