Laura Anderson bestätigt Beziehung zu Kollege Gary Lucy!

Jetzt ist es offiziell! Vor ein paar Tagen kamen Gerüchte auf, dass die ehemalige UK-Love Island-Kandidatin Laura Anderson wieder neu vergeben sein soll. Der neue Mann an ihrer Seite soll "Celebs Go Dating"-Kollege Gary Lucy sein. Das Konzept der TV-Show ist eigentlich, dass Promis auf Dates mit Normalos gehen. Jetzt bestätigte Laura allerdings ihre neue Liebe zum Promi-Kollege Gary!

Die Beauty gestand, dass die beiden nach einer Reihe von gescheiterten Dates in der Show Augen füreinander hatten. Gegenüber The Sun sagte Laura auf der KISS FM Haunted House Party: "Ich verstehe mich wirklich gut mit Gary. So glücklich wie jetzt war ich schon lange nicht mehr. Wir haben als Freunde angefangen, aber wir werden sehen, was passiert."

Erst im August hatte die Influencerin das Ende ihrer vorherigen Beziehung bekannt gegeben. In ihrer Instagram-Story hatte die Blondine sich bei ihrer Community zu Wort gemeldet und verraten, dass Dane Bowers (42) und sie sich getrennt haben. "Leider passen wir einfach nicht zueinander, aber ich wünsche ihm nichts als Liebe", fuhr die 33-Jährige nachdenklich fort.

