Matthew Perry war bereits als Jugendlicher alkoholabhängig

Hat damit seine Sucht begonnen? In seinen Memoiren berichtet der Friends-Star Matthew Perry (53) detailliert von seiner Alkohol- und Schmerzmittelabhängigkeit. Der Schauspieler, der in der erfolgreichen Sitcom jahrelang Chandler Bing verkörpert hat, hatte sich einigen erfolglosen Entzügen gestellt und sich mehrmals in Therapie begeben, um der Sucht zu entkommen. Mit 14 Jahren soll Matthew das erste Mal Alkohol getrunken und zugleich seine erste Flasche geleert haben.

"Ich lag dort im Gras und dachte, dies sei der Himmel", beschrieb der Seriendarsteller den Moment gegenüber ABC News, in dem er mit 14 Jahren das erste Mal in Kontakt mit der berauschenden Flüssigkeit gekommen sei. "Ich habe gedacht, dass sich normale Menschen immer so fühlen", gab er zu. Mit 18 Jahren habe er dann jeden Tag getrunken.

Zehn Jahre später habe der 53-Jährige schließlich mit verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln angefangen. Dafür sei er sogar zu Hausbesichtigungen gegangen, um dort den Medizinschrank zu plündern. Durch seine Bekanntheit fühlte sich der "Friends"-Star offenbar sicher: "Niemand wäre davon ausgegangen, dass Chandler hereinkommen und sie bestehlen würde", erzählte Matthew.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

