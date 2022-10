Matthew Perry stahl bei offenen Hausbesichtigungen Tabletten

Matthew Perry (53) macht deutlich, wie süchtig er damals wirklich war. Aus seiner Drogenvergangenheit macht der Schauspieler inzwischen kein Geheimnis mehr. An ganze drei Jahre, in denen er für Friends als Chandler vor der Kamera stand, kann er sich laut eigener Aussage nicht mehr erinnern. Jetzt sprach er erneut offen über die Ausmaße seiner Abhängigkeit: Matthew ging sogar extra zu Hausbesichtigungen, um dort in den Badezimmern Pillen zu klauen!

Im Interview mit ABC News thematisierte der 53-Jährige seine damalige Sucht. Bis zu 55 Vicodin-Pillen schluckte er an manchen Tagen. Um diese zu beschaffen, kam der Serienstar auf die seltsamsten Ideen. An Sonntagen ging er sogar extra zu offenen Hausbesichtigungen. "Ich bin in diesen Häusern ins Badezimmer gegangen, um zu sehen, welche Tabletten die Besitzer hatten und habe sie gestohlen." Sorgen erwischt zu werden, hatte Matthew sich nicht gemacht: "Ich glaube, sie dachten: 'Nun, es kann nicht sein, dass Chandler gerade hereinkam und uns bestohlen hat.'"

Doch Matthew kannte auch noch andere Wege, um seine Dosis zu bekommen. "Ich hatte eine Menge Ärzte, vorgetäuschte Migräneanfälle und all das", erinnerte sich der US-Amerikaner. Er sei sogar so weit gegangen und habe sich MRTs unterzogen, nur um die Tabletten zu bekommen.

Getty Images Matthew Perry im Mai 2017

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry, "Friends"-Darsteller

