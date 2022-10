Tea-Time: Herzogin Meghan übernahm britische Gewohnheit!

Herzogin Meghan (41) hat sich wohl etwas von den Briten abgeschaut. Die gebürtige US-Amerikanerin kam 2016 mit Prinz Harry (38) zusammen. Bereits zwei Jahre später gaben sich die beiden das Jawort und zogen für eine Weile in den britischen Palast. Inzwischen lebt das Paar gemeinsam mit seinen zwei Kindern in den USA. Doch ein paar Tage in Harrys Heimatland reichten wohl schon aus, damit sich Meghan wieder englische Traditionen wie Tee trinken aneignete!

In der siebten Folge ihres Podcasts "Archetypes" verriet die Suits-Darstellerin ihren Gästen Issa Rae und Ziwe, dass sie automatisch während ihrer Reise auf Tee umgestiegen ist. "Ich habe sonst jeden Tag Kaffee getrunken, aber in Großbritannien nicht wirklich... Ich habe nicht einmal so richtig darüber nachgedacht", berichtete die zweifache Mutter und teilte ihre Vermutung, woran das gelegen haben könnte: "Ich schätze, weil mich mein altes Leben dort eingeholt hat. Wenn Gäste kommen und man Meetings hat, ist das normal. Es ist ein Ritual."

Das ist aber noch lange nicht das Einzige, was Meghan über sich in ihrem Podcast verrät. In einer älteren Episode kam sie auf ihre Tochter Lilibet Diana (1) zu sprechen und plauderte aus, was sie ihrer Kleinen für die Zukunft wünsche: "Ich möchte, dass meine Lili gebildet und klug sein will und stolz auf diese Dinge ist."

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / ziwef Comedian Ziwe und Meghan bei den Podcast-Aufnahmen für "Archetypes"

Anzeige

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de