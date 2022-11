"Masked Singer"-Finale: Wer steckt unter den letzten Masken?

Wird The Masked Singer bald diese Promis enthüllen? Das Finale des beliebten Showformats rückt mit großen Schritten näher und die Masken bereiten nicht nur den Fans Kopfzerbrechen. Im Halbfinale vergangenen Samstag musste sich der grantige, aber niedliche Goldi geschlagen geben. Darunter steckte der Schauspieler Armin Rohde (67). Die vier verbliebenen Masken zogen in die Finalshow ein – und die Fans haben klare Vorstellungen, welche Stars sich darunter verbergen könnten!

In der JoynMe-App können die Zuschauer fleißig ihre Tipps abgeben und bei einigen Kostümen scheinen sie sich sehr sicher zu sein. Am klarsten ist das aktuelle Voting beim Roboter Rosty: Ganze 80 Prozent der aktuellen Stimmen tippen auf Comedian Rick Kavanian (51). Darunter reiht sich sein Kollege Michael Bully Herbig (54) ein, jedoch mit großem Abstand. Auch der putzige Maulwurf scheint es den Fans einfach zu machen: Über die Hälfte hat sich auf "Sankt Maik"-Darsteller Daniel Donskoy festgelegt.

Am meisten Verwirrung scheint es beim Werwolf zu geben. Eigentlich waren sich alle einig, dass Sänger Rea Garvey (49) in dem gruseligen Fabelwesen steckt. Doch nachdem der Ire in der vergangenen Show am Ratepult saß, herrscht jetzt allgemeine Verunsicherung. Er ist zwar immer noch auf Platz zwei, doch aktuell wurde er von Rocker Martin Kesici (49) überholt. Bleibt nur noch die Zahnfee. Bei der quietschbunten Kreatur führt nach wie vor Musikerin Patricia Kelly (52) das Ranking an.

Getty Images Michael "Bully" Herbig und Rick Kavanian im Juni 2011 in München

Getty Images Daniel Donskoy beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im September 2021

Getty Images Martin Kesici bei der "Music meets Media"-Party 2011

Instagram / https://www.instagram.com/patriciakelly.official "Big Performance"-Siegerin Patricia Kelly

