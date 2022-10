Vom Pult ins Kostüm: Ist Rea Garvey "Masked Singer"-Werwolf?

Ist Rea Garvey (49) etwa doch Teil der aktuellen Staffel? Der gebürtige Ire saß in der Frühlingsausgabe von The Masked Singer im Rateteam. Vom Pult aus versuchte er damals zu enträtseln, welche Promis sich hinter den aufwendigen Kostümen verbergen. In diesem Jahr ist der "Supergirl"-Interpret nicht mehr dabei – oder etwa doch? Viele Fans vermuten, dass Rea hinter der Werwolf-Maske stecken könnte!

In der beliebten Rateshow performte der Werwolf bisher unter anderem den Modern Talking-Hit "You're My Heart, You're My Soul". Viele Zuschauer sind sich in einer ProSieben-Umfrage einig, dass sie dabei den Reamonn-Sänger erkannt haben: Rea steht bei den aktuellen Umfragen ganz oben! Andere Tipps aus der Community sind Martin Kesici (49), Wincent Weiss (29), Max Giesinger (34) oder Till Lindemann (59).

In der Show äußerte auch Ruth Moschner (46) den Verdacht, dass ihr ehemaliger Rateteam-Kollege im Wolfspelz stecken könnte. "Der veräppelt uns doch hier alle!", ist sie der Meinung. Ob Ruth und das Publikum Recht behalten, wird sich zeigen, sobald der Werwolf seine Maske lüftet.

ProSieben / Julia Feldhagen Rea Garvey bei "The Masked Singer" im März 2022

ProSieben/Willi Weber Der Werwolf bei seinem "The Masked Singer"-Auftritt, 2022

ProSieben/Willi Weber Ruth Moschner und Rea Garvey im "The Masked Singer"-Rateteam

