Nach Trennung von Vanessa: Diogo Sangre ist wieder vergeben!

Diogo Sangre (28) ist wieder in festen Händen! Anfang Oktober machten der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und die Influencerin Vanessa Mariposa (29) ihr Liebes-Aus publik. Wenige Wochen später stürzte sich der Tätowierer schon wieder ins Datingleben. Er gab preis, dass er aktuell eine Frau namens Julia date. Offenbar scheint es zwischen den beiden total gefunkt zu haben: Diogo machte nun sein neues Liebesglück offiziell!

In der neuen Folge von The Real Life - #nofilter stellte der 28-Jährige die brünette Schönheit nun als seine neue Partnerin vor. "Ich bin mit meiner Freundin Julia hier", erzählte er während der Dreharbeiten vor einem Kunstfachgeschäft. Doch wie lang sind Diogo und seine Liebste eigentlich schon zusammen? "Wir sind jetzt offiziell ein Paar seit ein paar Wochen. Wir kennen uns aber ja schon seit 2021. Damals hat es nicht so geklappt. Er hatte ja eine Freundin, ich war dann auch in einer Beziehung", plauderte Julia aus.

Mit der 29-Jährigen scheint der Hottie jedenfalls das große Los gezogen zu haben. "Es war schon Liebe auf den ersten Blick", gab Diogo ehrlich zu. Julia scheint ebenfalls total glücklich mit ihm zu sein. "Er ist, denke ich, so der Partner, für den ich mich entschieden habe, weil ich mir wirklich vorstellen kann, mit ihm meine Zukunft zu verbringen", schwärmte sie.

RTL / Stefan Gregorowius Vanessa Mariposa und Diogo Sangre bei "Das Sommerhaus der Stars" 2022

Instagram / bejuliabee Diogo Sangre (r.) mit seiner Neuen Julia (l.) im Oktober 2022

Instagram / diogosangre Reality-TV-Star Diogo Sangre (r.) mit seiner neuen Freundin Julia (l.)

